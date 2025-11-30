ヨーロッパの航空機大手「エアバス」が、主力ジェット機A320シリーズに不具合があると発表したことを受け、全日空では29日、機体の整備作業のため国内線95便が欠航となりました。30日は国内線6便が欠航するということです。航空機大手エアバスが28日、主力のジェット機A320シリーズに不具合があると発表したことを受け、29日、全日空では保有する34の機体でシステムのアップデート作業が必要になり、作業対象の機体で運行を予定し