セリエA 25/26の第13節 パルマとウディネーゼの試合が、11月29日23:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。 パルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、パトリック・クトローネ（FW）、エマヌエレ・バレリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）ら