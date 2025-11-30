セリエA 25/26の第13節 ジェノアとベローナの試合が、11月29日23:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。 ジェノアはビトール・カルバーリョ（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはダニエル・モスケラ（FW）、ジオバネ（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）らが先発に