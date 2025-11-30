京都の繁華街、先斗町で火事があり、観光客などが、一時騒然としました。消防によりますと、２９日午後８時前、京都市中京区の先斗町にある飲食店から「調理場から火が出て２階まで燃えている」と通報がありました。約３時間後の午後１０時４５分に火はほぼ消し止められ、約２３０平方メートルの店舗が全焼しました。近くの店で働く外国人は、「火は見えました。２階の（高さ）くらい」と話し、「お店も危ないから逃げてくださいと