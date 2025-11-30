一年中手に入ってアレンジも自由自在な定番野菜、キャベツ。今回はキャベツを大量消費できてボリューム満点、でも一人分279kcalとヘルシーな『牛肉の梅オイスター蒸し』をご紹介します。下味をつけた牛肉とキャベツを、蓋をしたフライパンで約10分蒸すだけ……と、作り方も超簡単！忙しい日の夕食にもぴったりですよ〜♪『牛肉の梅オイスター蒸し』のレシピ材料（2人分）牛こま切れ肉……150gキャベツの葉……8枚（約300g）万能