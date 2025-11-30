大規模な火災が鎮火した大分市佐賀関で、立ち入り規制が大幅に縮小され、一部の住民が被災後初めて自宅での生活を再開しました。記者「半島側の鎮火発表を受け、さらに規制エリアが縮小されました。焼失した付近までより近づけるようになりました」今月18日に大分市佐賀関で発生した大規模火災では住宅など182棟が焼け、1人が死亡しました。住宅のある半島部分がおととい鎮火したことから、立ち入り規制区域の一部がきのう解除され