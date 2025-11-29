[11.29 ブンデスリーガ第12節](アリアンツ・アレーナ)※23:30開始<出場メンバー>[バイエルン]先発GK 1 マヌエル・ノイアーDF 3 キム・ミンジェDF 4 ヨナタン・ターDF 20 トム・ビショフDF 27 コンラッド・ライマーMF 6 ヨシュア・キミッヒMF 14 ルイス・ディアスMF 22 ラファエル・ゲレイロMF 42 レナート・カールMF 45 アレクサンダル・パブロビッチFW 9 ハリー・ケイン控えGK 40 ヨナス・ウルビッヒDF 21 伊藤洋輝DF 23 サ