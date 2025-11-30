梅田サイファーが、TVアニメ『グノーシア』新エンディングテーマに新曲「FLOOR KILLER」が決定したことを発表した。なお「FLOOR KILLER」は、12月1日に配信リリースされる。◆梅田サイファー 動画本アニメの原作は、ゲーム開発集団・プチデポットによる「人狼ゲーム」をモチーフにしたゲーム。漂流する星間航行船D.Q.O.を舞台に、人間に化けて人間を襲う未知の敵・グノーシアが船内に紛れ込んだことを受け、乗員たちは毎日会議を行