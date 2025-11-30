ラ・リーガ 25/26の第14節 マジョルカとオサスナの試合が、11月29日22:00にソン・モイシュにて行われた。 マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）、セルジ・ダルデル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはビクトル・ムニョス（FW）、アンテ・ブディミル（FW）、ルーベン・ガルシア（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨