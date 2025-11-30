タレントの千原ジュニア（51歳）が、11月27日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。“出たい番組”について語った。ジュニアはこの日、ゲストのタレント・JOYから「ジュニアさんが逆に、散々テレビ出てるけど、『これ出たい』はあるんですか？」と質問を受ける。これに「あ〜…えっと…」と少し考えたあと、「出ずに終わった番組は何個かあって」と話し、「『リンカーン』（TBS系）出たことない