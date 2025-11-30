お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（62歳）が11月29日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催中の初個展「空を横切る飛行雲」（〜12月21日）でのスペシャルイベントに登壇。「浜田雅功先生 手形押すとし」を実施した。浜田が参加者一人ひとりの目の前で、特別にデザインされた色紙に手形を押し、プレゼントする本イベント。ファンと交流するのは今回が初だという浜田と会えるチャンスに、プラチナチケットを手に入れた約300人（