Ｆ１カタール・グランプリ（ＧＰ）スプリントが２９日（日本時間３０日）に開催され、レッドブルの角田裕毅（２５）がスプリントレースで自己最高となる５位入賞を果たした。角田はスプリント予選で同僚のマックス・フェルスタッペンを公式予選で初めて上回る５番手と強烈なパフォーマンスを見せると、この日のスプリントでも堅実な走りを披露。ドライバーズタイトルがかかるフェルスタッペンを先に行かせつつ、５位と上位に食