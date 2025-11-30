ピアニストの角野隼斗（すみの・はやと）が29日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催したリサイタル『角野隼斗 ピアノリサイタル “Klassik Arena” supported by ロート製薬』が、「屋内のソロピアノリサイタルで販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録（Guinness World Records）に認定された。販売枚数は1万8546枚で、全席が完売した。【画像】Kアリーナ横浜のステージで演奏する角野隼斗会場となったKアリーナ横浜