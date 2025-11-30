ＴＢＳ「人生最高レストラン」が２９日、放送され、ＭＣの加藤浩次の髪が肩にまで届く長さに達していることが判明した。２３年３月末まで朝の情報番組「スッキリ」（日本テレビ）のＭＣを担当していた当時は、短髪がトレードマークだった加藤。最近は髪を伸ばしており、「加藤浩次さんの髪の長さが９０年代のキムタクくらいの髪の長さになってる」「髪伸ばしてるけど、一昔前のイタリアのサッカー選手に寄せてる？」「久しぶり