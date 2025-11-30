秋篠宮さまがきょう（30日）、60歳の誕生日を迎えられました。記者会見では、皇族数の減少について見解を述べたほか、自身の初孫について初めてコメントされました。秋篠宮さまは会見の冒頭、「還暦という風に言われても、干支が一巡したんだな、そういう年齢になったんだな、という感想があるくらいです」と話されました。その後、家族などについて次のように述べられました。■紀子さまについて結婚35年を迎えたことについて「こ