「娘は僕の子じゃなかった…？」主人公・圭人は、優しく可愛らしい妻・結菜に夢中でした。しかし、裏で結菜は…。圭人と妻の出会いは…？物語の見どころは、圭人が絶望の淵から立ち上がる後半です。夫婦のあり方、親子の愛、そして「家族」の定義について考えさせられること間違いなし。圭人の再生の道のりを見届けてみませんか？漫画「僕の妻は托卵妻でした」(ウーマンエキサイト編集部)