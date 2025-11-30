奈緒、橋本マナミらが所属する芸能事務所「アービング」が２９日、俳優の松谷鷹也が同社と所属契約を結んだと発表した。松谷は現在公開中の映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で、主人公の元阪神・横田慎太郎さんを演じている。◆松谷のコメントこの度、ご縁を頂きアービングに所属させていただくことになりました松谷鷹也です。これまで支えてくださった皆様への感謝を忘れず、一人の人間として、俳優として、日々