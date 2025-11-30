¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤Î¸¶²Å¹§¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö½éÎø·Ý¿Í¡×¡Ê²ÆÌÜÂç°ìÏ¯´ÆÆÄ¡¢£±£²·î£±£¹Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÀè¹Ô¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤¥Ô¥ó·Ý¿Í¤òÇ®±é¡£Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÂ­¤ò±¿¤Ó¸¦µæ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤³¤¬¸¶°ø¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡¢¥á¥âÍÑ»æÊÒ¼ê¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é´Ñ»¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç