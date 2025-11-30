女優・蒔田彩珠が２９日、東京・池袋シネマ・ロサで映画「消滅世界」（川村誠監督）の舞台あいさつを行った。芥川賞作家・村田沙耶香氏のベストセラー小説を実写映画化。人工授精での出産が定着した近未来の日本を舞台に、両親が愛し合った末に生まれた主人公（蒔田）が夫と一緒に作られた実験都市「エデン」に移り住むことになり、物語が展開していく。蒔田は「撮影中も撮影が終わってからも、どんな作品になっているのか楽