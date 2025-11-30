徳島県議会の議員の男が東京都内のホテルで女性を盗撮したとして逮捕されました。徳島県議会議員の古川広志容疑者（64）は、28日午後8時ごろ、東京・港区のホテルで派遣型風俗店で働く20代の女性をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれています。古川容疑者は「スマホで撮影したことは間違いありません」と容疑を認めているということです。