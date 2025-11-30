12月25日（木）深夜、『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BSさまぁ〜ず 一夜限りの地上波スペシャル』が放送される。2007年4月から2020年9月までのおよそ13年半にわたり放送された伝説のトークバラエティ番組『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず』。同番組が、2025年4月からBS朝日にて『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BS さまぁ〜ず』としてレギュラー復活。そして、このたび地上波にて一夜限りの特番が決定した。『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず』が地上波で放送