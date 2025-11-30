秋篠宮さまの６０歳の誕生日にあたり、今月２５日に行われた記者会見の全文は次の通り。戦争の記憶継承（質問）還暦を迎えられます。ご感想はいかがでしょうか。今年は戦後８０年の節目にもあたり、ご一家で戦争の記憶に向き合われました。次代への平和の継承をどうお考えですか。国内外で印象に残った出来事と合わせてお聞かせください。秋篠宮さま今度、還暦を迎えるわけですけれども、私個人の中では、時間というのは連