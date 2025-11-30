2002（平成14）年11月30日、青森―上野を38年間運行し、翌日の東北新幹線八戸開業とともに姿を消す寝台特急「はくつる」の上野行き最終列車が午後9時すぎ、JR青森駅を出発し、別れを惜しむ地元の市民らが見送った。「さよなら寝台特急はくつる」の横断幕を後に列車が発車すると、乗客らは窓から手を振った。
