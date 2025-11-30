60歳の誕生日を前に記者会見される秋篠宮さま＝25日、東京・赤坂御用地の赤坂東邸（代表撮影）秋篠宮さまは30日、還暦となる60歳の誕生日を迎えられた。これに先立ち、東京・赤坂御用地の赤坂東邸で記者会見し、戦後80年の節目について「改めて先の大戦へ思いをはせ、平和な世の中が継続していることの大切さを考えるきっかけになった」と述べた。その上で「過去に学びながら、二度と繰り返してはいけないと、一人一人が確認する