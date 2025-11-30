秋篠宮さまは３０日、６０歳（還暦）の誕生日を迎え、これに先立って東京・元赤坂の赤坂東邸で記者会見に臨まれた。終戦から８０年が過ぎて戦争の記憶を語れる人が少なくなるなか、「一人ひとりが平和のことについて考えていくことが大切」と述べられた。秋篠宮さまは会見の冒頭、「還暦と言われても、干支（かんし）が一巡したんだな、という感想があるくらい」と述べられた。今年は７月に広島市を訪れ、「高校生平和大使」