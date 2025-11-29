福岡ボートのＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は２９日、５日目が行われた。磯部誠（３５＝愛知）はこの日の３Ｒ、３号艇で２着を確保。序盤３日間は３、５、６、６着。４日目３Ｒでは不良航法で減点１０もあり、予選敗退に終わった。ただ、４日目からは１、２、２着とリズムは一変。「足はいいと思う。特に行き足から伸びがいい」と男子の中でも上位の一角を占めるパワー。最終日も目が離せない存在だ。