秋篠宮さまは、きょう11月30日に60歳＝還暦の誕生日を迎えられました。誕生日に先立ち、25日に行われた記者会見で、戦後80年の節目に「平和の継承」についての考えや、9月に成年式を終えた悠仁さまの近況、長女・小室眞子さんが出産した初孫への思いなどを率直に述べられました。全文で紹介します。（表記は宮内庁のまま）◇令和7年11月25日 10:00〜10:54 赤坂東邸にて（問1）殿下は還暦を迎えられます。ご感想はい