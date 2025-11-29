【新華社合肥11月29日】中国安徽省蕪湖（ぶこ）市でこのほど、市内を流れる長江の水面が夕暮れの金色の光に包まれ、空と水が溶け合うような景色が広がった。夕暮れ時に船が絶え間なく行き交う様子は、絵画のような美しさを見せていた。