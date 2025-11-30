秋篠宮さまは30日、60歳・還暦の誕生日を迎えられました。秋篠宮さまは、誕生日前の記者会見で、今年印象に残ったこととして「戦後80年」を挙げ、先の大戦については節目の年だけでなく「折々に思い起こして、過去に学びながら二度と同じことを繰り返してはいけないということを、一人一人が確認することが大事」とする考えを示されました。またこの夏、広島で接した被爆前後の白黒写真をAIを使ってカラー化する取り組みについて、