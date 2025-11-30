W杯複合男子個人第2戦後半距離で力走する谷地宙＝ルカ（共同）【ルカ（フィンランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は29日、フィンランドのルカで男子個人第2戦が行われ、谷地宙（JAL）が日本勢最高の17位だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS142メートル）が強風の影響で中止となって28日の予備飛躍の成績が採用され、19位で臨んだ後半距離（10キロ）で順位を上げた。ヨハネス・ランパルター（オースト