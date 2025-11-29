１１月３０日に放送される妻夫木聡主演のＴＢＳ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の第８話に、ＮＨＫの朝ドラ「あんぱん」の名子役が出演することが分かった。北村匠海が演じた柳井嵩（たかし）の幼少期を演じた木村優来（きむら・ゆら、９歳）で小学４年生。公式インスタグラムに出演情報として「『ザ・ロイヤルファミリー』８話に出演させていただきます是非ご覧下さい！宜しくお願いします」と台本を手にした写真とと