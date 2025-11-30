秋篠宮さまは11月30日、60歳＝還暦の誕生日を迎え、長男・悠仁さまの大学生活や長女・小室眞子さんの出産などについて思いを述べられました。秋篠宮さまは記者会見で、戦後80年の節目にあたり「先の大戦へ思いをはせ、また今の平和な世の中が継続していることの大切さというものを考えるきっかけになったのではないかと思います」と平和への思いを述べられました。また、9月の成年式当日の悠仁さまの姿に「大人になったんだなと感