東南アジアなどで発生した豪雨による被害が拡大しています。29日時点で、インドネシアのスマトラ島では303人が死亡、タイ南部では死者が162人に上っています。インドネシア西部のスマトラ島では、数日間にわたる豪雨で、洪水や土砂崩れなどの被害が各地で相次ぎ、災害対策当局は29日、これまでに303人が死亡したと発表しました。現地では救助隊による捜索活動が続けられていますが、270人以上の行方が分かっておらず、犠牲者はさら