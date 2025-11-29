◆明治安田J2リーグ最終節徳島1―1長崎（29日、徳島・鳴門ポカリスエットスタジアム）長崎が徳島に先制されながらも追い付いて引き分け、勝ち点を70に伸ばして2位で8年ぶりのJ1昇格を決めた。チームを救ったのは今夏J1東京Vから復帰した翁長聖だった。1点を追う後半23分、左サイドからのグラウンダーのクロスを冷静に押し込んだ。翁長は前回昇格時のメンバーで、J1昇格を決めた讃岐戦で得点している。負ければ3位に転落し