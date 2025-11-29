グローバルボーイズグループ・JO1が29日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。「FAVORITE ASIAN ARTIST」を獲得した。【ステージ写真】怖いほど美しい世界観を作り上げたJO1JO1は、デビュー5周年という節目の今年にリリースされ、これまでの集大成を示すロングヒット曲「BE CLASSIC（MAMA ver.）」と最新曲「Handz In My Pocket」をストーリーとして描いた壮大な演出で