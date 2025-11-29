タレントの明石家さんまが２９日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。今年の放送が見送りになった「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」（フジ系）の意外な?移籍先?候補を明かした。さんまはフジテレビの?諸事情?により、今年の放送が見送りになった「明石家サンタ」が来年どうなるか？は「わからない」としたが「ただ実は、ＦＡＮＹチャンネルって吉本がやってるから『もし可能であれば、