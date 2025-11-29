ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は２９日、準優勝戦が行われた。山口剛（４３＝広島）は準優１１Ｒ、３コースまくり差しから突き抜けて１着でゴール。優出切符をつかみ取った。レース後は「優勝戦に乗れなかったら、今年は終わりと思っていた。まだもうひと勝負できる。それがうれしいですね」と喜びが込み上げた。相棒の４０号機は「出足、回り足、行き足が良いですね。伸びは佐藤選手とかいい人には劣