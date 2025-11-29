ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は２９日、準優勝戦が行われた。予選首位通過の池田浩二（４７＝愛知）は準優１１Ｒもきっちり逃げて優勝戦１号艇を手に入れた。「つながりは良かった。全然、戦える足」と機力評価に関しては辛口コメントが多い池田だが、今回は納得の内容だ。ＳＧ１１冠の実績を誇る実力派。チャレンジカップを制すればＳＧ全８大会制覇までオーシャンカップを残すのみとなる。さらに、
