◇ノルディックスキーＷ杯複合（２９日、フィンランド・ルカ）男子個人第２戦が行われ、今季限りでの引退を表明している五輪３大会連続メダルの渡部暁斗（北野建設）は、２８位だった。前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１４２メートル）で１０９メートルと飛距離を伸ばせず２８位と出遅れた。トップから３分１５秒差でスタートした後半距離（１０キロ）では、粘りの走りはみせたが、順位を上げることはできなかった。日本勢