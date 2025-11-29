２７日、松花江に開いた未凍結の水面で羽を休めるマガモ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／張樹）【新華社ハルビン11月29日】中国黒竜江省ハルビン市を流れる松花江では27日、凍った川面にぽっかり開いた未凍結の水面にマガモが集まり、餌を探したり羽を休めたりしていた。夕日が差し込む中、白雪と水とマガモが、絵のような冬景色をつくり出していた。２７日、松花江に開いた未凍結の水面で羽を休めるマガモ。（ドローン