【新華社成都11月29日】中国四川省の涼山イ族自治州で20日、地元に住むイ族が伝統的な新年を迎えた。自治州は7日間の休暇を設け、人々は芸能パフォーマンスを楽しみ、伝統的な美食を味わい、1年で最も貴重な団らんのひとときを過ごした。イ族は中国南西部に主に暮らす少数民族で、かつては1年を10カ月に分ける独自の「十月太陽暦」に基づいて生活していた。現在ではこの暦の伝統を基盤としつつ、地域ごとに新年の日付が定めら