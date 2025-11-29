BIGBANG（ビッグバン）のG-DRAGONが29日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。大賞「ARTIST OF THE YEAR」を受賞した。【ステージ写真】巨大舞台装置で…美しい世界観を作り出したG-DRAGONG-DRAGONは、大賞「 ARTIST OF THE YEAR」のほか、「BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO」「BEST MALE ARTIST」を受賞した。「ARTIST OF THE YEAR」のトロフィーを受け取ると、「