香港の高層マンションで起きた大規模火災で、香港警察の特別班が建物内に入り、行方不明者の捜索などを本格化しています。香港の高層マンションで26日に起きた火災は、28日までに消火活動が完了しましたが、死亡した128人のうち身元が分かっていない人がいるほか、約150人と連絡がとれない状態が続いています。香港警察は特別班を組織していて、香港メディアによりますと、29日朝からおよそ600人が建物内に入り、行方不明者の捜索