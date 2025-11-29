広東省の新沙口岸（通関地）で出港を待つ自動車。（１１月１８日撮影、東莞＝新華社配信）【新華社広州11月29日】中国広東省東莞市の10月の貿易額は1332億2千万元（1元＝約22円）で、前年同月比17.3％増え、19カ月連続での増加となった。広東省黄埔税関が最新統計で明らかにした。広東省東莞市で越境電子商取引（ＥＣ）貨物を検査する黄埔税関職員。（１１月２０日撮影、東莞＝新華社配信）1〜10月の貿易額は1兆3千億元に達し