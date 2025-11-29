モデルでプロ雀士の岡田紗佳さん（31）が29日、自身のカレンダーの発売記念イベントに登場。撮影の思い出や来年の抱負について明かしました。岡田さんは、水着での撮影について「すごく寒かったです。（写真では）見えないんですけど、めっちゃ鳥肌立ったんです。周りはみんなダウンを着ていたので、それぐらい寒かったです。でも、いい写真にはなりました」と振り返りました。また、来年の抱負を麻雀の役にたとえて「平和（ピンフ