読者投稿からの漫画「孫差別する義母」義母が可愛がるのは、特定の孫、そしてその子どもの母親（主人公の義妹）だけ。主人公の我が子に対しては、無関心どころか、時に悪意に満ちた言葉や態度を向けるのです…。露骨にプレゼントの差をつける義母も理不尽ですが、義妹もかなりの問題なのです…。小さな子どもの心に、この「差別」がどれほどの傷を残すか。母親として、これを見過ごすことはできません！エスカレートする義母の差別