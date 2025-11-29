鹿児島市交通局は、29日夕方、市電の車両が目的地方面とは異なる線路に侵入するトラブルがあったと発表しました。 乗客・乗員にけがはありませんでした。 鹿児島市交通局によりますと、29日午後6時過ぎ、鹿児島駅前発、郡元行きの市電が、市立病院前停留所を出発し、郡元方面に向かって走っていたところ、交通局前の線路切り換えポイントで、誤って交通局の車庫に入る線路に侵入しました。 その後、この市電は、後方の安全を確