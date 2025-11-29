中国外交部の報道官は11月28日、王毅中国共産党中央政治局委員兼外交部長が、ロシア連邦安全保障会議のセルゲイ・ショイグ書記の招きに応じ、12月1日から2日にかけてロシアを訪問し、第20回中ロ戦略安全保障協議に出席すると発表しました。（提供/CRI）