ボートレース住之江の「ルーキーシリーズ第２２戦スカパー！・ＪＬＣ杯競走」は２９日、予選２日目が行われた。城間盛渚（２４＝福岡）は６号艇の３Ｒ、５コースからまくり差して２着を確保。これで予選序盤３走は３、１、２着とすべて舟券に絡む好走を見せる。２２号機は「いいエンジンとは思えない。足が出ることもない。ただ、レースはしやすいです」と舟足自体は平凡だが、操作性に関しては納得している。息抜きは月イチ