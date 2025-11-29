元F1ドライバーの中嶋悟氏（72）が29日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）にゲスト出演。「運転がうまい」と思うF1ドライバーを明かした。中嶋氏は87年にロータス・ホンダで日本人初のフルタイムF1ドライバーとなり、デビュー戦のブラジルGPで7位感想。その後も4位1回、5位1回、6位2回を記録し、計7ポイントを獲得。中嶋氏は「自分もね、7、6、5、4までいったからね。いつでも3があるぞと思ったけど、一